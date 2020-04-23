Харбин закрыт из-за опасений второй волны коронавируса

Китайские власти опасаются второй волны эпидемии коронавируса. Так, в Харбине - крупнейшем городе в граничащей с РФ провинции Хэйлунцзян - ввели ограничительные меры, чтобы помешать распространению инфекции. В рамках этих мер отменили международную ярмарку, которая проходит там ежегодно. При этом еще на прошлой неделе власти региона сомневались в том, стоит ли отменять это мероприятие, которое было запланировано на 15-19 июня.

Как рассказал ТАСС генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков, в провинции сложилась непростая эпидемиологическая обстановка, передает Day.Az.

"Пошла вторая волна эпидемии. Видимо, у властей уже нет уверенности в том, что к июню они смогут установить полный контроль над ситуацией", - отметил дипломат.

По его словам, власти активно борются с распространением коронавируса, в то время как экономическая деятельность в регионе замедлилась. И все же руководство провинции считает, что бизнес не должен пострадать. Предпринимателям, для которых крупная ярмарка каждый год становится настоящим событием, предложили провести ее в онлайн-режиме.

"Многие местные предприятия и предприниматели ориентировались на данную площадку, которая позволяет им выйти на зарубежные рынки, в том числе на российский. Конечно, власти задумываются, как это можно компенсировать", - резюмировал Ощепков.

За последние 10 дней в Хэйлунцзян 57 человек попали в больницы с симптомами коронавируса. 22 апреля сообщалось о семи случаях заражения в Харбине.

Как сообщает Kyodo, власти закрыли въезд в город. Туда пропускают только автомобили с местными номерами и не пускают тех, кто там не живет.

Чтобы перемещаться из района в район, жителям Харбина нужно иметь QR-код, подтверждающий, что они здоровы. Также им запрещено выходить на улицу без защитных масок.

В Харбине проживает около 10 миллионов человек, всего в провинции Хэйлунцзян - более 38 миллионов.

По официальным данным, в медучреждениях провинции на текущий момент насчитывается 427 инфицированных COVID-19.

Первая вспышка пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. Вскоре вирус распространился за пределами КНР. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала происходящее пандемией. По последним данным, в мире насчитывается более 2,6 миллиона зараженных.