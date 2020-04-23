https://news.day.az/world/1227189.html В Европе постепенно смягчают карантин - ФОТО
В Европе постепенно смягчают карантин - ФОТО
С середины апреля некоторые страны решили поэтапно смягчать карантинные меры, принятые ранее из-за пандемии коронавируса.
Так, в Германии и Италии разрешили работать не только магазинам первой необходимости, но и другим торговым точкам. Еврокомиссия рекомендовала при снятии ограничений ориентироваться не только на данные по заболеваемости, но и на запас прочности национальных систем здравоохранения.
Day.Az со ссылкой на РБК представляет фоторепортаж, как в разных странах люди постепенно возвращаются к привычным делам.
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