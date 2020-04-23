В Европе постепенно смягчают карантин

С середины апреля некоторые страны решили поэтапно смягчать карантинные меры, принятые ранее из-за пандемии коронавируса.

Так, в Германии и Италии разрешили работать не только магазинам первой необходимости, но и другим торговым точкам. Еврокомиссия рекомендовала при снятии ограничений ориентироваться не только на данные по заболеваемости, но и на запас прочности национальных систем здравоохранения.

Day.Az со ссылкой на РБК представляет фоторепортаж, как в разных странах люди постепенно возвращаются к привычным делам.