Суд Чикаго рассмотрит иск к Boeing на $336 миллионов

Кувейтская лизинговая компания ALAFCO подала иск к компании Boeing на $336 миллионов, обвинив ее в неправомерном отказе в возврате авансовых платежей по отмененному заказу на 40 проблемных самолетов Boeing 737 MAX, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В иске, поданном в федеральный суд Чикаго, компания ALAFCO Aviation Lease and Finance Co обвинила Boeing в нарушении контракта и незаконном отказе вернуть платежи, несмотря на то, что Boeing не смог поставить самолеты или предоставить новый график поставки, сообщило Reuters.

ALAFCO заявила, что отменила свой заказ 6 марта после того, как Boeing не смогла вовремя доставить первых девять самолетов Boeing 737 MAX.

Компания Boeing, базирующаяся в Чикаго, приостановила поставки своего нового лайнера 737 MAX в марте 2019 года после запрета Федерального управления гражданской авиации США использовать самолет после гибели 346 человек в авиакатастрофе двух 737 MAX авиакомпаний Lion Air и Ethiopian Airlines.

В настоящее время Boeing переживает трудности из-за пандемии коронавируса, которая вынудила его сократить производство из-за падающего спроса, карантина и денежных требований авиакомпаний, связанных с поставками самолетов.