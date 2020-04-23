В зоопарке Нью-Йорка коронавирус выявлен у тигров и львов

Четыре тигра и три льва, содержащиеся в зоопарке района Бронкс, заразились новым коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте зоопарка, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Его дирекция напомнила, что аналогичный диагноз был в начале апреля поставлен самке малайского тигра по кличке Надя.

"Мы можем подтвердить, что результаты анализов, взятых у трех других кашлявших тигров и трех африканских львов, оказались положительными и подтвердили COVID-19", - говорится в сообщении. Дирекция зоопарка уточнила, что аналогичный диагноз подтвержден еще у одного тигра, у которого заболевание протекало без симптомов.

Для взятия на анализ образцов фекалий не потребовалось подвергать животных наркозу. "Все восемь кошек чувствуют себя хорошо. Они ведут себя обыкновенно, хорошо питаются и кашляют меньше", - указывается в сообщении. Надя представляла собой первый случай заражения тигра заболеванием COVID-19, вызываемым у человека новым коронавирусом.

Зоопарк Бронкса был открыт в 1899 году. В нем на площади 107 га содержится около 4 тыс. животных более 600 различных видов и подвидов. Сам зоопарк закрыт с 16 марта из-за пандемии коронавируса и проводит туры исключительно в дистанционном режиме онлайн.