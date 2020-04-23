COVID-19: новый метод лечения от итальянских медиков

В отличие от наиболее затронутой эпидемией коронавирусной инфекции итальянской Ломбардии, расположенной на севере Апеннин, в Кампании, что южнее, ситуация с заболеваемостью COVID-19 менее острая.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в Ломбардии умерли 12 тысяч человек, в Кампании - 300. В начала недели в области не было зарегистрировано ни одного летального исхода, который был связан с коронавирусом.

В Кампании врачи из-за небольшого уровня заболеваемости и меньших нагрузок имеют возможность искать эффективные способы противовирусной терапии.

Одно из средств, которые они рекомендуют - это тоцилизумаб, медикамент из категории иммуносупрессантов, применяемый для лечения ревматоидного артрита.

Клиническим протоколом, который был разработан профессором Паоло Ащьерто, заинтересовались медики во многих странах.