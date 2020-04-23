В Грузии 20 врачей заразились коронавирусом нового типа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказала министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, среди инфицированных есть сотрудники Министерства внутренних дел Грузии.

Е. Тикарадзе отметила, что серьезных проблем со здоровьем у инфицированных нет, они находятся под контролем.