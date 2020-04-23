https://news.day.az/world/1227274.html Число умерших от коронавируса в Иране достигло 5481 человека
Число умерших от коронавируса в Иране достигло 5481 человека
За прошедшие сутки в Иране от нового коронавируса умерли 90 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство здравоохранения Ирана, общее число умерших от коронавируса в этой стране достигло 5481 человека.
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