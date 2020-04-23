Генсек ООН поздравил мусульман с наступлением месяца Рамазан

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выразил самые теплые пожелания по случаю начала священного месяца Рамазан.

Как сообщает Day.Az, в обращении генсека говорится:

"Конечно, в этом году другой Рамазан. Меры по борьбе с пандемией COVID-19 повлияют на проведение многих мероприятий местных общин. В то же время многие люди в зонах конфликтов будут отмечать этот месяц снова в условиях войны. Месяц Рамазан также означает поддержку наиболее уязвимых слоев населения. Выражаю признательность правительствам и народам мусульманского мира, которые живут, придерживаясь традиций гостеприимства и щедрости. Еще раз в эти трудные дни желаю всем добра, солидарности и милосердия".