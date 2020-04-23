Командующий КСИР: Иран готов атаковать корабли США

Вооруженные силы Ирана будут атаковать корабли США, угрожающие безопасности страны.

Об этом заявил в четверг командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы отдали распоряжение нашим ВМС. Если военное судно или подразделение США будет угрожать нашей безопасности, то оно будет атаковано", - приводит его словам агентство Tasnim.