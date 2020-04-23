Стали известны подробности лечения Бориса Джонсона от коронавируса

Медсестра Дженни Макги сообщила изданию Mirror подробности лечения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона от коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам женщины, премьеру оказывали такую же помощь, как и всем остальным пациентам.

"Если быть полностью честной с вами, я проработала в реанимации 10 лет, была главной медсестрой в течение пяти лет, и были стрессовые ситуации, а это был просто еще один день на службе", - поделилась медсестра своими чувствами от ухода за больным премьер-министром.