Население Эстонии массово протестируют на коронавирус методом случайной выборки

Ученые Тартуского университета массово протестируют население Эстонии на коронавирус, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Списки на тестирование составят методом случайной выборки. Всего тесты пройдут 16 тысяч человек.

Ученые постараются составить маленькую модель общества Эстонии исходя из различных возрастных и социальных групп. По их мнению это позволит увидеть реальную ситуацию с распространением коронавируса в стране, что поможет правительству адекватнее оценить необходимость смягчения или сохранения карантинных мер.