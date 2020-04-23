https://news.day.az/world/1227303.html Население Эстонии массово протестируют на коронавирус методом случайной выборки
Население Эстонии массово протестируют на коронавирус методом случайной выборки
Ученые Тартуского университета массово протестируют население Эстонии на коронавирус, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Списки на тестирование составят методом случайной выборки. Всего тесты пройдут 16 тысяч человек.
Ученые постараются составить маленькую модель общества Эстонии исходя из различных возрастных и социальных групп. По их мнению это позволит увидеть реальную ситуацию с распространением коронавируса в стране, что поможет правительству адекватнее оценить необходимость смягчения или сохранения карантинных мер.
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