В Англии зафиксировали рекордное число нападений с ножами

Англия и Уэльс в 2019 году показали самое большое число преступлений с использованием холодного оружия за всю историю регистрации таких правонарушений, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В этих двух частях Великобритании нападения с ножами и другими острыми предметами выросло до рекордных 45,6 тысячи случаев за год: это на 7 процентов больше, чем в прошлом году. За время таких подсчетов - с 2011 года - число выявленных инцидентов выросло на 49 процентов.

Сообщается, что реальные цифры могут быть выше: некоторые регионы оказались не учтены из-за технических проблем. В Лондоне по сравнению с прошлым годом стало на 5 процентов больше подобных правонарушений, а в Уэст-Йоркшире - на 9 процентов меньше.

В этом подсчете рассматриваются такие преступления, как убийства, попытки и угрозы убийства, нападения с целью причинить серьезный вред, а также грабежи и изнасилования.