США не нашли доказательств искусственного происхождения коронавируса

Госсекретарь США Майк Помпео признал, что у Вашингтона нет доказательств искусственного происхождения коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, заявление Помпео сделал в эфире телеканала Fox News. При этом дипломат обвинил власти Китая в том, что они отказали США в доступе к лабораториям.