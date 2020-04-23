https://news.day.az/world/1227322.html США не нашли доказательств искусственного происхождения коронавируса - ВИДЕО
США не нашли доказательств искусственного происхождения коронавируса - ВИДЕО
Госсекретарь США Майк Помпео признал, что у Вашингтона нет доказательств искусственного происхождения коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, заявление Помпео сделал в эфире телеканала Fox News. При этом дипломат обвинил власти Китая в том, что они отказали США в доступе к лабораториям.
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