Улицы Японии опустели: вопрос о продлении режима ЧС пока не решен

В Японии решение о продлении режима чрезвычайной ситуации будет зависеть от мнения экспертов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, такое заявление сделал генеральный секретарь кабинета министров страны.

По его словам, сейчас Япония переживает важный этап борьбы с эпидемией. Жителей страны призывают оказать содействие и сократить контакты с другими людьми.