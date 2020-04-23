В Швеции растет смертность от COVID-19, власти отказываются принимать меры

Число заболевших коронавирусом в мире приближается к отметке в два миллиона 600 тысяч.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, погибших уже 180 тысяч.

Глава британского Минздрава заявил, что уже завтра в Оксфорде опытную вакцину против инфекции начнут получать добровольцы. Европа очень осторожно ослабляет карантин. В Швеции жестких мер не вводили, а смертность от вируса выше, чем в других странах Северной Европы.