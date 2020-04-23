https://news.day.az/world/1227326.html В Швеции растет смертность от COVID-19, власти отказываются принимать меры - ВИДЕО
В Швеции растет смертность от COVID-19, власти отказываются принимать меры - ВИДЕО
Число заболевших коронавирусом в мире приближается к отметке в два миллиона 600 тысяч.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, погибших уже 180 тысяч.
Глава британского Минздрава заявил, что уже завтра в Оксфорде опытную вакцину против инфекции начнут получать добровольцы. Европа очень осторожно ослабляет карантин. В Швеции жестких мер не вводили, а смертность от вируса выше, чем в других странах Северной Европы.
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