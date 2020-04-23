Китай помогает масками всему миру, продолжая отвечать на обвинения США

120 миллионов медицинских масок в день - именно столько сейчас выпускают в Китае, отправляя по всему миру в качестве гуманитарной помощи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, одновременно в КНР отвечают на новые обвинения из Вашингтона - в США считают, что китайские власти намеренно скрывали информацию о коронавирусе.