https://news.day.az/world/1227327.html Китай помогает масками всему миру, продолжая отвечать на обвинения США - ВИДЕО
Китай помогает масками всему миру, продолжая отвечать на обвинения США - ВИДЕО
120 миллионов медицинских масок в день - именно столько сейчас выпускают в Китае, отправляя по всему миру в качестве гуманитарной помощи.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, одновременно в КНР отвечают на новые обвинения из Вашингтона - в США считают, что китайские власти намеренно скрывали информацию о коронавирусе.
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