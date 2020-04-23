В Европе на четверть вырос недельный прирост случаев инфицирования коронавирусом

Число случаев болезни, вызванной коронавирусом, выросло за последнюю неделю в Европе более чем на четверть, а смертность - на треть. Об этом сообщил в четверг директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"За минувшие семь дней общее число новых случаев выросло более чем на четверть, а смертность - на треть", - сказал он. "Почти 50% глобального бремени случаев заболевания COVID-19 - более 1,2 млн - приходится сейчас на Европейский регион", - констатировал Клюге. Из 10 стран, которые за последние 24 часа сообщили о самом большом приросте новых случаев, шесть находятся в этом регионе, отметил он.

По данным ВОЗ, в Европе на 22 апреля было зарегистрировано 1 219 486 заразившихся коронавирусом и 109 952 умерших.

Глава Европейского бюро обратил внимание на рост числа заболевших за минувшую неделю в России, Беларуси, Узбекистане и в Украине. Он сообщил, что на будущей неделе миссии экспертов ВОЗ будут направлены в Таджикистан и Туркменистан. На минувшей неделе такая миссия посетила Беларусь.

Директор отметил позитивные перемены в ситуации в Испании, которую миссия ВОЗ посещала дважды. Доклад о результатах работы второй миссии свидетельствует об "обнадеживающем снижении новых случаев заболевания COVID-19". По словам Клюге, это - результат предпринятых страной шагов в области тестирования, интенсивного лечения и осуществления мер дистанцирования.

Поступающие из некоторых стран Европы сообщения о том, что вирус может быть "взят под контроль", Клюге назвал "хорошим сигналом". Он высказался за "осторожный подход" в оценках, подчеркнув, что "благодушие может стать опасным врагом в это время". "Любые шаги по ослаблению мер социального и физического дистанцирования должны тщательно анализироваться и осуществляться постепенно", - подчеркнул глава регионального бюро, призвав продолжать готовиться к "наихудшему сценарию". "Любое возвращение к "новой нормальности" должно быть основано на оценке рисков", - сказал он.