Число умерших от коронавируса в мире превысило 185 тысяч человек

Число умерших от нового коронавируса в мире превысило 185 тысяч человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на worldmeters, на сегодняшний день от вируса скончались 185 318 человек.

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2 млн. 657 тыс. человек. От этой инфекции вылечились 729 910 человек.