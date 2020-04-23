https://news.day.az/world/1227347.html Число умерших от коронавируса в мире превысило 185 тысяч человек
Число умерших от коронавируса в мире превысило 185 тысяч человек
Число умерших от нового коронавируса в мире превысило 185 тысяч человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на worldmeters, на сегодняшний день от вируса скончались 185 318 человек.
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2 млн. 657 тыс. человек. От этой инфекции вылечились 729 910 человек.
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