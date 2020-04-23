Власти Франции хотят снять ограничения для работы магазинов

Правительство Франции хочет, чтобы все торговые точки, кроме ресторанов, баров и кафе, могли вновь открыться после того, как 11 мая будет отменена общенациональная блокировка, что должно несколько облегчить ситуацию для одного из наиболее пострадавших секторов экономики Франции, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Правительство заявило, что не все предприятия смогут вернуться к работе сразу же после того, как закончится блокировка, которая была введена для борьбы с распространением коронавируса.

"Мы хотим, чтобы все ретейлеры могли открыться 11 мая одинаково", - сказал министр финансов Бруно Ле Мэр.

"Я бы только оставил в стороне рестораны, бары и кафе, которые будут нуждаться в особом уходе, потому что это место, где люди находятся слишком близко друг к другу", - отметил он.

По словам Ле Мэра, необходимо разработать протоколы для защиты клиентов и работников. Еще неизвестно, будет ли открытие торговых предприятий возможным по всей стране или только по регионам, добавил он.

С тех пор, как президент Эммануэль Макрон пообещал начать снимать ограничительные меры 11 мая, правительство пытается разработать план, который минимизировал бы шансы на вторую волну вспышки коронавируса в стране.

Прогнозируется, что к моменту снятия блокировки менее 10% из 67-миллионного населения Франции заразятся коронавирусом, правительство уже дало понять, что ограничения на поездки между регионами сохранятся.

Это, вероятно, означает, что те, кто находится в наиболее пострадавших районах восточной Франции и парижского региона, будут иметь более жесткие ограничения.

Правительство также рассматривает возможность ограничения передвижения пожилых людей, которые более подвержены заражению вирусом.

"После блокировки мы не будем жить так, как раньше, - заявил министр внутренних дел Кристоф Кастанер. - Некоторые регионы находятся в лучшем положении, чем другие, и правительство работает над тем, чтобы адаптировать пост-локализацию к реалиям районов, коммун и регионов".

Компаниям уже сказали, что им следует поощрять сотрудников продолжать работать из дома, если они могут, чтобы ограничить число людей, пользующихся общественным транспортом в крупных городах.

Правительство также стремится увеличить количество тестов примерно до 500 тысяч в неделю, с примерно 25 тысяч в настоящее время, и оценивает, можно ли изолировать тех, чей тест показал положительный результат, чтобы разорвать цепь передачи коронавируса.

Розничные магазины должны будут адаптировать строгие правила, чтобы ограничить количество посетителей одновременно. Рестораны, кафе, бары, спортивные и религиозные собрания будут открыты не раньше середины июня, хотя в принципе людям больше не понадобится разрешение, чтобы ходить по улицам или бегать трусцой.