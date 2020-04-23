СБ ООН рассматривает проект резолюции по мерам в связи с пандемией коронавируса

Франция и Тунис предлагают Совету Безопасности ООН принять резолюцию с призывом к незамедлительному прекращению огня во всем мире в связи с пандемией коронавируса. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС, передает Day.Az.

В документе предлагается поддержать ранее озвученный призыв генсека ООН и "потребовать немедленного прекращения боевых действий во всех странах". Кроме того, в проекте резолюции предлагается на время пандемии наделить миротворческие силы ООН полномочиями помогать странам в борьбе с пандемией. Как сообщил ТАСС источник в штаб-квартире ООН, члены Совета ведут обсуждение документа. Дата голосования по нему не определена.

Ранее Франция уже выступала с инициативой принятия подобной резолюции, однако документ не удалось принять из-за разногласий между США и Китаем.

Примечательно, что в новом варианте резолюции вообще не говорится о роли Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией. Она упоминалась в принятой ранее резолюции Генассамблеи, однако США отказались поддержать этот пункт.

Кроме того, в ходе обсуждения нынешнего проекта документа США добавили в него пункт о необходимости быстро передавать международному сообществу "точные данные" об эпидемиологической ситуации, "информацию о происхождении заболевания и его передаче, числе заболевших и умерших".