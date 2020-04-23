В США число заявок на пособие по безработице за месяц превысило 26 млн

Число заявок на пособия по безработице, поданных в США за пять недель с 15 марта по 18 апреля, превысило 26 млн. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Министерства труда страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно статистике, в период с 12 по 18 апреля порядка 4,4 млн американцев обратились за выплатой такого пособия. Неделей ранее число заявок составило 5,2 млн.

В период с 29 марта по 4 апреля этот показатель составлял 6,6 млн. За период с 22 по 28 марта число обращений достигло рекордных 6,86 млн, а с 15 по 21 марта 3,3 млн американцев оформили соответствующие заявки.

Президент США Дональд Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн. Они направлены на преодоление последствий распространения коронавируса и предусматривают выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около $1,2 тыс. на человека. До этого законодатели выделили американской администрации $8,3 млрд для сдерживания пандемии. Во вторник Сенат Конгресса США одобрил очередной пакет мер объемом почти $500 млрд. Палата представителей, как ожидается, проголосует по законопроекту в четверг.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что государственный долг США и долги американских корпораций на фоне распространения нового коронавируса вырастут в нынешнем году до рекордных показателей, что, по мнению экспертов, создаст риски для экономики после окончания пандемии. Согласно прогнозам, которые приводило издание, расходы федерального бюджета в этом году на $4 трлн превысят доходы. Тем временем уровень безработицы в США уже достиг уровня, который не наблюдался со времен Великой депрессии, отмечало издание.