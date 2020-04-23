https://news.day.az/world/1227438.html В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 115 человек
В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 115 человек
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 115 человек, общее число жертв заболевания достигло 2491.
Об этом, как передает Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 101 790, за прошедшие 24 часа 3 116 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки выздоровели 2 014 человек, общее число выздоровевших достигло 18 491.
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