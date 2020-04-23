В Италии число вылечившихся от COVID-19 за сутки впервые превысило число заразившихся

Число вылечившихся от заболеваний, вызываемых коронавирусом, в Италии за последние сутки составило 3 033, количество новых случаев заражения за 24 часа - 2 646. Таким образом, как отметил в четверг глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, впервые число вылечившихся за сутки превысило число заразившихся, передает ТАСС.

При этом сохраняется высокая смертность: от последствий коронавирусной инфекции за последние сутки умерли 464 человека. Общее число умерших достигло 25 549.

Общее число инфицированных с начала пандемии в Италии - 189 973 человека, из которых излечились 57 576 человек. Продолжается снижение числа госпитализированных в отделениях интенсивной терапии, которых насчитывается 2 267 человек (на 117 человек меньше, чем в среду).

По словам президента Высшего совета здравоохранения Франко Локателли, индекс заражения коронавирусом снизился до показателя 0,5-0,7.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте обещал до конца текущей недели представить план возобновления коммерческой и производственной деятельности и рассказать о послаблениях карантина, которые планируются с 4 мая. Строгие ограничительные меры, включая запрет на передвижение населения без весомой причины, действуют в Италии с 10 марта. Согласно различным утечкам, магазины будут открыты с 4 мая, рестораны и бары - с 18 мая.

При этом обязательно соблюдение мер по предотвращению заражения, включая сохранение безопасной дистанции (до 2 м) и ношение средств персональной защиты (маски и перчатки). Такие же меры предусматриваются для общественного транспорта и поездов, тогда как в аэропортах планируется осуществлять медицинский контроль при помощи термосканеров.