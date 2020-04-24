https://news.day.az/world/1227466.html Эрдоган и Трюдо обсудили борьбу с пандемией Covid-19
Эрдоган и Трюдо обсудили борьбу с пандемией Covid-19
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении Управления по связям АП Турции.
Согласно информации, в ходе телефонного разговора стороны обсудили сотрудничество в рамках международных усилий по борьбе с пандемией коронавируса нового типа (Covid-19).
Отмечается, что лидеры также обменялись мнениями о состоянии двусторонних отношений.
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