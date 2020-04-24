Эрдоган и Трюдо обсудили борьбу с пандемией Covid-19

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении Управления по связям АП Турции.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора стороны обсудили сотрудничество в рамках международных усилий по борьбе с пандемией коронавируса нового типа (Covid-19).

Отмечается, что лидеры также обменялись мнениями о состоянии двусторонних отношений.