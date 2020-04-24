В Москве умерли еще 37 человек с коронавирусом

Еще 37 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве, им было от 37 до 86 лет. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает. В Москве скончались 37 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди умерших пациенты в возрасте от 37 до 86 лет. 37-летнему пациенту поставили диагноз "двусторонняя полисегментарная пневмония", также этот человек страдал гипертонией. По данным штаба, большинство умерших имели сопутствующие заболевания. У одной пациентки был синдром Дауна.

Общее число умерших из-за коронавируса в Москве достигло 325.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.