Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 150 тысяч

Количество случаев заражения новым типом коронавируса в Германии превысило 150 тысяч, 5321 человек скончался. Об этом следует из данных института Роберта Коха, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его информации, за сутки число случаев заражения увеличилось на 2337, 227 человек скончались.

Медики сообщают, что за все время в Германии коронавирус выявили у 150 383 человек, выздоровели 106,8 тысячи человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.