Названы причины разной смертности от COVID-19 в Испании и Португалии

Издание Business Insider назвало причины, из-за которых в имеющих общую границу Испании и Португалии в разы различается смертность от коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор статьи назвал Португалию одной из самых дальновидных стран в вопросе реагирования на эпидемию. Так, страна ввела жесткий карантин еще 13 февраля, когда всего было около ста случаев заражения коронавирусом. В то же время Испания прибегла к аналогичным мерам 14 числа, когда по всей стране было более шести тысяч заболевших COVID-19.

Другим фактором, повлиявшим на ситуацию в Португалии, стало ее географическое положение. У страны всего одна страна-соседка - Испания, поэтому Лиссабону удалось быстро взять под контроль перемещения через границу.

Важной причиной более благополучной обстановки в Португалии автор материала назвал политику медучреждений: госпитализировали только тяжело больных, большинство пациентов отправляли домой. Это позволило не перегружать систему здравоохранения.

Кроме того, по мнению автора статьи, кооперация между политиками и врачами в Португалии позволила эффективнее реагировать на эпидемию.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. В настоящее время, по данным ВОЗ, инфекцией заражены более 2,5 миллиона человек, 175 тысяч из которых погибли и около 700 тысяч вылечились. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в США, Испании, Италии и ряде европейских стран.

В настоящее время в Португалии зафиксировано около 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, что в десять раз меньше, чем в соседней Испании. Кроме того, в последней умерли более 21 тысячи пациентов, в Португалии же - менее восьмисот.