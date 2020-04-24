В ООН рассказали, от чего будет зависеть проведение недели высокого уровня Генассамблеи

Проведение общеполитических дебатов высокого уровня Генассамблеи ООН в конце сентября будет зависеть от рекомендаций медицинской службы ООН, а также нью-йоркских властей. Об этом сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС официальный представитель председателя Генассамблеи ООН Риим Абаца, передает Day.Az.

Она отметила, что председатель Генассамблеи поэтапно согласует решение о переносе, проведении в виртуальном формате или отмене всех предстоящих мероприятий. "Сейчас мы приняли решение на счет майских мероприятий, на следующей неделе будет принято решение по заседаниям, которые должны пройти в июне", - пояснила она.

"Про сентябрь говорить пока рано. С другой стороны, конечно, неделя высокого уровня - это очень масштабное мероприятие, так что какие-то переговоры идут уже сейчас", - добавила Абаца.

"Мы ведем обсуждение этого с медицинской службой ООН, а также с местными властями Нью-Йорка, - указала представитель организации. - Конечное решение о том, нужно ли будет менять срок проведения общеполитических дебатов будет принято по итогам консультаций со странами ООН".

Абаца также отметила, что для структуры, состоящей из 193 стран, переход на работу в онлайн-формате дается не легко. "У Генассамблеи уникальное положение в ООН, поскольку она включает все 193 государства-члена. Именно поэтому организация ее заседания сопряжена с рядом отличных от других органов ООН технических и логистических аспектов", - добавила она.

В то же время, по ее словам, председатель 74-й сессии Мухаммед Тиджане-Банде с успехом справляется с возникающими сложностями. "С момента начала карантина мы перешли на принятие резолюций через процедуру "по умолчанию", то есть если страны до определенного срока не представляют свои возражения к вынесенному на голосование проекту, резолюция автоматически считается принятой. Таким образом за это время нам удалось принять 16 важных резолюций", - сообщила она.