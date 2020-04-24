Из-за роста тяжелых больных с COVID-19 в Москве подготовят 22 тысячи больничных коек

В столице растет число тяжелых больных, у которых из-за заражения коронавирусом COVID-19 развивается пневмония, поэтому город готовит дополнительные больничные места, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Если на прошлой неделе средний уровень госпитализаций составлял 1300-1400 человек, то сегодня это уже 1900 госпитализированных, в понедельник было 1800 человек", - рассказала вице-мэр.

По ее словам, до конца текущей недели для таких больных в федеральных и частных клиниках будет развернуто 22 тысячи коек, передает "Интерфакс".

Заммэра Москвы подчеркнула, что система здравоохранения города работает в жестком режиме, но при этом выразила надежду, что столица справится с ситуацией.

"В Москве сейчас особое внимание уделяется раннему выявлению заболеваемости, чтобы сократить количество тяжелых случаев", - пояснила она.

По данным на 23 апреля, в Москве 33940 заболевших коронавирусом, 2488 вылечились, 288 скончались.