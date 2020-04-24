https://news.day.az/world/1227531.html В Израиле число зараженных коронавирусом достигло 14 882 человек
В Израиле число зараженных коронавирусом достигло 14 882 человек
Число пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 в Израиле увеличилось на 79, один умер.
Об этом сообщает министерство здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что общее число зараженных в Израиле достигло 14 882 человек.
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