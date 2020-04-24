В Израиле число зараженных коронавирусом достигло 14 882 человек

Число пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 в Израиле увеличилось на 79, один умер.

Об этом сообщает министерство здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что общее число зараженных в Израиле достигло 14 882 человек.