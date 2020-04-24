СМИ: сестра Ким Чен Ына может стать новым лидером КНДР

Младшая сестра главы КНДР Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон может стать новым лидером страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила японская газета Yomiuri.

Отмечается, что в конце 2019 года на пленуме ЦК Трудовой партии Северной Кореи по требованию Ким Чен Ына якобы было принято решение, что в случае его нетрудоспособности страной будет руководить его младшая сестра. Предполагается, что это связано с плохим самочувствием Ким Чен Ына.