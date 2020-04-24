Число случаев заражения коронавирусом в Москве составило почти 36,9 тыс.

Количество случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 2 957, до 36 897. Об этом сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, рост составил 8,7%. Этот показатель находится ниже 9% уже третий день подряд, следует из данных штаба.

Еще 611 случаев подтвердили в Московской области (всего 7 889), 253 - в Санкт-Петербурге (всего 2 711).