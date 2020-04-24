Трамп утвердит новую госпомощь экономике США на полтриллиона долларов

Палата представителей США в четверг одобрила законопроект о новых мерах поддержки экономики на сумму $484 миллиарда, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Одобренный законодателями документ направлен на утверждение президенту США Дональду Трампу. Американский лидер пообещал подписать его без промедления. В итоге государственная помощь экономике США достигнет беспрецедентной суммы $3 триллиона.

Сенат одобрил этот законопроект во вторник.

Малые предприятия США получат доступ к более чем $600 миллиардам в виде федеральной помощи через кредиты Управления по делам малого бизнеса. Свыше 80 миллионов американцев получают стимулирующие выплаты по $1200 согласно данным Министерства финансов США. Налоговое управление США начало распределять прямые денежные выплаты общей суммой $290 миллиардов в рамках антикризисного закона Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act объемом $2 триллиона.

Министр финансов США Стивен Мнучин ожидает, что большая часть американской экономики будет перезапущена к концу августа, после того как вспышка коронавируса и связанные с ней ограничительные меры привела ко временному закрытию большинства предприятий в стране.

США лидирует в мире по заболеваемости и смертности от коронавируса: заболело 800 000 человек, умерло - 50 000 жизней. Введенный карантин в стране лишил работы 26 миллионов человек.