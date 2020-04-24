"Беспрецедентный ущерб" экономике стран зоны евро

Пандемия коронавируса в апреле нанесла экономике стран зоны евро беспрецедентный ущерб.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитической компанией IHS Markit.

Деловая активность в регионе практические прекратилась. По предварительным оценкам, сводный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг PMI в апреле упал до исторического минимума в 13,5 пункта. В марте был зафиксирован рекордно низкий показатель в 29,7 пункта.

Наиболее пострадали компании на рынке услуг, путешествий и туризма. А производители столкнулись с глобальным падением спроса и нехваткой персонала, при этом задержки в цепочках поставок - самые серьезные за все время исследований.По оценкам экспертов, экономика стран зоны евро в текущем квартале может сократиться на 7,5%.

Председатель Еврогруппы Мариу Сентену призвал глав государств и правительств ЕС в кратчайшие сроки утвердить экстренный план перезапуска экономики евросообщества.