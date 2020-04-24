https://news.day.az/world/1227615.html Жуткое торнадо, почти разрушившее городок в США, попало на видео
Жуткое торнадо, почти разрушившее городок в США, попало на видео
В американском штате Оклахома по меньшей мере один человек стал жертвой торнадо.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в среду стихия нанесла значительный ущерб городку Мадилл, повредив жилые дома и промышленные здания.
Погибший - рабочий одного из таких заводов. Торнадо обрушился на предприятие, когда сотрудники расходились по домам после смены. Тело погибшего нашли в полукилометре от проходной.
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