Жуткое торнадо, почти разрушившее городок в США, попало на видео

В американском штате Оклахома по меньшей мере один человек стал жертвой торнадо.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в среду стихия нанесла значительный ущерб городку Мадилл, повредив жилые дома и промышленные здания.

Погибший - рабочий одного из таких заводов. Торнадо обрушился на предприятие, когда сотрудники расходились по домам после смены. Тело погибшего нашли в полукилометре от проходной.