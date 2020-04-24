Грустный бульдог стал в Сети символом самоизоляции - ФОТОРЕПОРТАЖ
Трехлетний пес по имени Биг Попп прославился в интернете благодаря грустному фото, которое выложила в Twitter его хозяйка Рашида Эллис. "Ему так грустно, я думаю, что он скучает по игре с детьми. Он просто смотрит на них из патио", - написала Элис.
Как передает Day.Az со ссылкой на rg.ru, в интервью BuzzFeed News хозяйка бульдога рассказала, что пес страдает из-за невозможности выйти на улицу: "Он выходит во внутренний двор в поисках людей. Попп стал более вялым, он постоянно спит. Видимо, устал от того, что я просто играю ним".
Раньше хозяйка брала питомца с собой на работу - на съемки, где он общался с актерами.
Твит Элис с грустным бульдогом быстро стал вирусным. Пользователи поставили ему более 800 тысяч лайков и ретвитнули свыше 90 тысяч раз.
Отметились даже знаменитости - например, звезда сериала "Игра престолов" Мэйси Уильямс. "Я бы буквально умерла за Большого Поппа", - написала актриса.
Микроблогеры попросили Элис обнять собаку, поделились необычной реакцией своих питомцев и рассказали, как переносят карантин их животные.
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