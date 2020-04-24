Сильны пожары в Польше и Нидерландах уничтожили крупнейшие парки

В Польше горит Бебжанский национальный парк - крупнейший в стране. Огнем охвачено около 10 тысяч гектаров, главным образом торфяники.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по данным властей, причиной пожара стали неосторожные действия местных фермеров, которые незаконно сжигали траву.

На тушение пожара брошены все силы, в том числе армия, задействована авиатехника. Как сообщается, в некоторых местах ситуацию удалось взять под контроль. Однако положение осложняется тем, что Польша в настоящее время переживает серьезную засуху, самую сильную за последние 10 лет.

Тем временем на другом конце Европейского континента - в Нидерландах - огонь практически полностью уничтожил большой заповедник Deurnese Peel, расположенный на границе Северного Брабанта и Лимбурга. Пожарным пришлось эвакуировать несколько населенных пунктов, оказавшихся в огненном кольце. По оценкам властей, выгорело почти 1000 гектаров.