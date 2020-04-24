https://news.day.az/world/1227657.html Из-за отсутствия людей в Мумбай прилетело рекордное количество фламинго - ВИДЕО
Из-за отсутствия людей в Мумбай прилетело рекордное количество фламинго - ВИДЕО
В индийский Мумбай в этом сезоне прилетело рекордное количество фламинго: на набережных поселилось более 100 тысяч особей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в мегаполисе этих птиц видят часто, но на фоне коронавируса и карантина их число значительно возросло.
Некоторые горожане даже заявляют, что ради такого великолепного зрелища карантин стоило бы повторять каждый год.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре