Несравнимая вспышка насилия в Париже, много арестованных

В пригородах Парижа полиция за минувшую ночь арестовала не менее 13 человек - участников беспорядков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, власти осуждают вспышку насилия и заявляют, что ситуация под контролем: по масштабам несравнимо с бунтами 2005 года.

Тем не менее, столкновения не утихают уже несколько дней: начались они в субботу.