https://news.day.az/world/1227663.html Несравнимая вспышка насилия в Париже, много арестованных - ВИДЕО
Несравнимая вспышка насилия в Париже, много арестованных - ВИДЕО
В пригородах Парижа полиция за минувшую ночь арестовала не менее 13 человек - участников беспорядков.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, власти осуждают вспышку насилия и заявляют, что ситуация под контролем: по масштабам несравнимо с бунтами 2005 года.
Тем не менее, столкновения не утихают уже несколько дней: начались они в субботу.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре