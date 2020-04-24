В Сибири сгорели более 100 домов

Из-за аномальной жары в Сибири бушуют лесные пожары.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, всего за один день огонь уничтожил 140 строений, в том числе около 30 жилых домов на территории девяти муниципальных образований в Кемеровской и Новосибирской областях. Сотни людей остались без жилья. Сгорели тысячи гектаров тайги. Только в селе Постниково пожаром были охвачены 22 дома.

"Мы задыхались. Пламя было со всех сторон. Все везде горело". - говорят местные жители.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожаров нет. К ликвидации возгораний было привлечено более 430 человек и около 120 единиц техники, в том числе авиация. В Новосибирской области, по данным на утро пятницы, все очаги природных пожаров ликвидированы.

В Сибири стоит 30-градусная жара. Распространяться огню помогает ветер с порывами 20 метров в секунду. В Забайкальском крае огнем охвачено несколько сотен гектаров тайги. В лесах региона введен режим чрезвычайной ситуации.