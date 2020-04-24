Число умерших от коронавируса в Иране достигло 5 574

"Число умерших от коронавируса в Иране достигло 5574".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил представитель Министерства здравоохранения Ирана Киянуш Джаханпур.

Он отметил, что за последние сутки в стране от коронавируса умерли 93 человека, число умерших достигло 5574. По его словам, за последние 24 часа в Иране заразились коронавирусом еще 1 168 человек, число инфицированных коронавирусом достигло 88 194 человек. Вылечились 66 596 человек. Состояние 3 121 человека оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.