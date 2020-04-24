https://news.day.az/world/1227698.html Число умерших от коронавируса в Иране достигло 5 574
Число умерших от коронавируса в Иране достигло 5 574
"Число умерших от коронавируса в Иране достигло 5574".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил представитель Министерства здравоохранения Ирана Киянуш Джаханпур.
Он отметил, что за последние сутки в стране от коронавируса умерли 93 человека, число умерших достигло 5574. По его словам, за последние 24 часа в Иране заразились коронавирусом еще 1 168 человек, число инфицированных коронавирусом достигло 88 194 человек. Вылечились 66 596 человек. Состояние 3 121 человека оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.
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