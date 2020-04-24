Американский рэпер умер от коронавируса в 35 лет

Американский рэпер Fred the Godson умер от коронавируса в 35 лет. Об этом сообщает издание Complex, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

6 апреля он опубликовал пост из больницы, в котором рассказал о том, что заболел COVID-19. "Пожалуйста, молитесь за меня", - написал артист. Поначалу после госпитализации ему стало лучше, однако потом его состояние ухудшилось.

Отмечается, что Fred the Godson на протяжении последних десяти лет был выдающейся фигурой в Нью-Йоркском рэпе. Он сотрудничал с такими музыкантами, как Diddy, Meek Mill и Pusha-T, но никогда не подписывался на крупные лейблы. Среди наиболее известных хитов хип-хоп-исполнителя - Extra Clips, BX Freestyle, American Gangsta и Firewater.