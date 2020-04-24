https://news.day.az/world/1227727.html Великобритания отказалась от любых новых отсрочек по Brexit
Великобритания отказалась от любых новых отсрочек по Brexit
Великобритания отказалась от любых новых отсрочек по завершению процесса выхода из ЕС (Brexit). Об этом заявил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье в пятницу на брифинге по итогам очередного раунда переговоров по Brexit, который проводился в удаленном режиме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Правительство Великобритании отказалось от любых отсрочек окончательного выхода из состава европейского рынка, который намечен на 31 декабря 2020 года. Это дата экономического Brexit, завершение переходного периода после политического Brexit (1 февраля 2020 года - прим. ТАСС)", - заявил Барнье.
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