В Грузии школы не откроются до сентября

В Грузии школы не откроются до 1 сентября текущего года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на заседании Межструктурного Координационного агентства сказал премьер-министр Грузии Гиорги Гахария.

Премьер-министр отметил, что в связи с нынешней ситуацией, не исключается задержка времени сдачи единого государственного экзамена в стране.

Отметим, что школы в Грузии закрыты со 2-го марта.