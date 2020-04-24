https://news.day.az/world/1227749.html В Грузии школы не откроются до сентября
В Грузии школы не откроются до сентября
В Грузии школы не откроются до 1 сентября текущего года.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на заседании Межструктурного Координационного агентства сказал премьер-министр Грузии Гиорги Гахария.
Премьер-министр отметил, что в связи с нынешней ситуацией, не исключается задержка времени сдачи единого государственного экзамена в стране.
Отметим, что школы в Грузии закрыты со 2-го марта.
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