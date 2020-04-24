Умер председатель совета директоров «Лукойла»

Председатель совета директоров "Лукойла" Валерий Грайфер умер после продолжительной болезни, ему было 90 лет. Об этом говорится в сообщении компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Грайфер возглавлял совет директоров с 2000 года.

"Валерий Исаакович Грайфер - выдающий нефтяник, один из отцов советской нефтяной промышленности. Он сыграл ключевую роль в освоении Западно-Сибирской нефтегазовой провинции, ставшей под его руководством крупнейшим нефтяным регионом мира с уровнем добычи выше Саудовской Аравии. Компания "Лукойл" всегда относилась с огромным уважением к личности Валерия Грайфера. Еще при жизни его именем было названо крупное месторождение в Каспийском море", - отмечается в сообщении.