В Великобритании начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Команда исследователей из Оксфордского университета, разработавшая вакцину от коронавируса, приступила в четверг к испытаниям препарата на добровольцах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о вакцине, получившей название ChAdOx1 nCoV-19. Она создана на основе вируса шимпанзе, в который добавлена часть генетического кода коронавируса. Подобная технология ранее уже доказала эффективность в создании иммунитета к другим заболеваниям.

"Сегодня группа Оксфордского университета по вакцинам начала исследование вакцины от COVID-19 на двух добровольцах, чтобы собрать информацию о ее безопасности и способности обеспечить иммунитет", - говорится в сообщении, размещенном университетом в Twitter.

Как пройдут испытания

Исследования будут проводиться на 1,1 тыс. добровольцах в возрасте от 18 до 55 лет в Оксфорде, Саутгемптоне, Лондоне и Бристоле. Часть из них получит непосредственно новую вакцину, другим добровольцам из контрольной группы достанется вакцина от менингита. В четверг были привиты микробиолог Элиза Гранато и онколог Эдвард О'Нил, причем сами добровольцы не знают, какой именно препарат им ввели.

На третий день вакцину получат еще шесть человек - по три из каждой группы. На пятый день, если наблюдения за привитыми людьми не выявят аномалий, исследователи намерены вакцинировать более значительное число людей.

Ранее директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл, сотрудники которого занимаются разработкой вакцины, сообщил, что к сентябрю планируется произвести миллион доз препарата, даже учитывая, что его клинические испытания не завершены. Шансы на то, что новая вакцина окажется действенной, ученый оценивает примерно в 80%.

Работы ведутся при поддержке правительства, которое выделило грант в размере 2,2 млн фунтов стерлингов ($2,7 млн) на испытания.

Правительственная программа

Британское правительство объявило о том, что планирует выделить на создание вакцины от коронавирусной инфекции 250 млн фунтов ($310 млн). В общей сложности профинансированы 27 исследовательских проектов.

Власти ведут переговоры с фармацевтическими компаниями, чтобы зарезервировать производственные мощности на случай, если ученые добьются успеха, доказав эффективность и безопасность своих препаратов.

70 вакцин

Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, в мире сейчас разрабатывается 70 потенциальных вакцин от COVID-19. По оценкам экспертов, до того, как препарат пройдет испытания, докажет свою эффективность и поступит в производство и продажу, пройдет около года.

При этом научный советник британского правительства Патрик Валланс с осторожностью высказался о шансах того, что вакцина из Оксфорда станет эффективным ответом на коронавирусную инфекцию. "Любые новые разрабатываемые вакцины имеют мало шансов на успех. Лишь некоторые из них оказываются эффективными. Коронавирус ставит новые вопросы перед разработчиками вакцины", - сказал эксперт.

Проект Recovery

Параллельно в Великобритании набирает обороты самое масштабное в мире исследование различных видов лечения COVID-19. Проект под названием Recovery реализуется также учеными Оксфордского университета. Число охваченных исследованием британских пациентов с подтвержденным диагнозом достигло 7 тыс.

В рамках испытаний рассматриваются три типа лечения, рекомендованные группой экспертов при главном санитарном враче Великобритании. В их основе лежат следующие лекарственные средства: комбинация лопинавира и ритонавира, входящая в состав некоторых схем антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекции, противовоспалительный стероидный гормон дексаметазон и противомалярийный препарат гидроксихлорохин.

Принять участие в тестировании пациентам с COVID-19 предлагается в 165 больницах, входящих в систему Национальной службы здравоохранения. Все добровольцы в случайном порядке определяются в четыре группы, три из них получают один из описанных выше препаратов, а четвертая - стандартное лечение.

Первые неудачи

Тем временем противовирусный препарат Remdesivir, который рассматривался как возможное средство для лечения болезни, вызываемой коронавирусом нового типа, провалил клинические испытания. Об этом написала британская газета Financial Times со ссылкой на черновик отчета об исследовании, который на короткое время появился на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как говорится в статье, проведенные в Китае клинические испытания препарата, разработанного американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences, показало, что он не улучшает состояние заболевшего и не уменьшает содержание патогенных микроорганизмов в крови больного. По информации издания, всего в исследованиях приняли участие 237 человек, из которых Remdesivir получили 158 добровольцев. К тому же, сообщает Financial Times, у препарата оказался сильный побочный эффект - 18 пациентов были вынуждены перестать принимать медикамент.

Газета приводит заявление ВОЗ, которая сообщила о том, что исследование, находящееся на стадии экспертной оценки, было опубликовано ошибочно. "Черновой документ был предоставлен авторами [исследования] ВОЗ, он был случайно размещен на нашем сайте и удален, как только эту ошибку заметили", - отмечается в сообщении организации.

В Gilead Sciences обратили внимание на некорректные условия проведения клинических испытаний. "Важно то, что по причине досрочного прекращения исследования из-за низкого числа добровольцев оно не имело достаточного масштаба, чтобы позволить сделать статистически значимые выводы", - приводится в статье заявление компании.

Вирус в королевстве и в мире

По данным, опубликованным британским Минздравом Великобритании 23 апреля, у 138 тыс. человек в стране подтверждено заражение новым коронавирусом. Число летальных исходов достигло 18,7 тыс.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли.