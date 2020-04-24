Возобновление полетов Boeing 737 MAX ожидается не ранее конца лета

Возобновление эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX произойдет не ранее конца лета или начала осени из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает в пятницу газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным источников газеты, Федеральное авиационное управление (ФАУ) США пока не одобрило сделанные американской авиастроительной корпорацией изменения в свое программное обеспечение, потому что эксперты авиарегулятора еще изучают их. Из-за ситуации с коронавирусом проверка и утверждение этих доработок затягиваются.

В частности, работа специалистов ФАУ осложнилась необходимостью самоизоляции многих сотрудников, а транспортные ограничения сделали невозможным проведение тестовых полетов при участии иностранных пилотов и консультации ФАУ с международными авиарегуляторами.

В январе компания Boeing заявляла, что ожидает возобновление эксплуатации модели 737 MAX в середине 2020 года.