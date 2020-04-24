Крупные ритейлеры США готовятся объявить о банкротстве

На фоне пандемии коронавируса в мире федеральные регуляторы США вынудили неосновные магазины закрыться до конца месяца, что поставило под угрозу физическую торговлю и прибыль многих компаний, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

За последний месяц ряд общенациональных сетей принял меры для изучения финансовых вариантов, включая реорганизацию долга и ликвидацию собственности. И хотя кризис в здравоохранении мог стать последним гвоздем в гробу, но плачевная ситуация сложилась для многих ретейлеров - от JCPenney до Stage Stores - еще раньше.

Согласно отчету Reuters ретейлер J.C. Penney Company рассматривает возможность банкротства как вариант для переделки своих финансов и экономии средств для предстоящих выплат по долгам.

Источники в СМИ отметили, что были высказаны опасения по поводу затянувшегося закрытия магазинов, а также сокращения покупателей, даже на фоне готовящегося открытия торговли в магазинах в Техасе.

Хотя окончательное решение еще не принято, сеть, как сообщается, также рассматривает возможность переговоров со своими кредиторами по урегулированию задолженности вместо судебных разбирательств по делу о банкротстве.

В течение последних нескольких недель компания провела переговоры с банками относительно потребностей в ликвидности и, как говорят, ведет переговоры о долговом соглашении с кредиторами.

В Bloomberg на прошлой неделе сообщили, что компания наняла консультантов из AlixPartners, чтобы помочь ей справиться с долговой нагрузкой в ​​размере около $4 миллиардов.

Совсем недавно компания JCPenney решила не выплачивать проценты в размере примерно $12 миллионов, которые должны были быть выплачены 15 апреля.

Новости о потенциальном банкротстве продавца одежды компании Lord + Taylor последовали вскоре после того, как в начале этого месяца появились сообщения о том, что ретейлер с вековой историей всерьез рассматривает возможность ликвидации после окончания пандемии.

По данным Reuters, сеть универмагов также оценивает другие варианты, такие как реструктуризация долгов со стороны кредиторов и привлечение дополнительных средств.

В электронном письме FN на этой неделе представитель компании сообщил, что работает над различными вариантами, но отказался предоставить дальнейшие комментарии.

38 магазинов Lord + Taylor были закрыты с середины марта, в то время как сотрудники были отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Имеющая долги на $4 миллиарда компания Neiman Marcus Group, как сообщается, находится всего в нескольких днях от подачи заявки на банкротство.

В сообщении агентства Reuters указывается, что базирующаяся в Далласе компания находится на заключительной стадии переговоров с кредиторами о новом кредите. Денежные средства позволят ему продолжать некоторые операции во время процедуры банкротства.

На фоне слухов о банкротстве, вспыхнувших в середине марта, Neiman Marcus по сообщениям пропустил выплату по облигациям на прошлой неделе.

Сеть магазинов одежды класса люкс также получила письмо от хедж-фонда Marble Ridge Capital LP, где Neiman Marcus были предупреждены о том, что фонд предпримет необходимые действия для защиты своих прав.

На фоне многомесячных слухов о банкротстве сеть универсальных магазинов Stage Stores обратилась к поставщикам с просьбой предоставить больше времени и других уступках, чтобы избежать подачи заявки на банкротство.

Электронное письмо, с которым ознакомились в Reuters, показало, что генеральный директор Майкл Глейзер и главный торговый представитель Торстен Вебер сообщили продавцам, что им потребуются льготы по неоплаченным счетам и смягченные условия в отношении сроков оплаты.

"Мы не обратились бы к вам сегодня, если бы эти концессионные запросы не были жизненно важны, для того чтобы не допустить использования нашей компанией 11-й главы (заявка на банкротство), - написали руководители. - Мы также понимаем, что при небольшом или нулевом доходах вам приходилось самостоятельно принимать трудные решения с вашими командами и партнерами по фабрике".