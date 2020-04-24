Трамп подписал закон о стимулировании экономики на почти $500 млрд

Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении почти $500 млрд на стимулирование американской экономики в условиях кризиса на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает Белый дом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в соответствии с законом, $320 млрд будут направлены на американскую "программу защиты зарплат", предусматривающую предоставление льготных кредитов малому бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам. Еще $60 млрд выделяются на программу защиты малого бизнеса от чрезвычайных ситуаций, говорится в сообщении.

Кроме того, $75 млрд будут выделены больницам и поставщикам медицинских услуг, а $25 млрд - на обеспечение тестирования на коронавирус нового типа. Общий размер пакета помощи составит $480 млрд.