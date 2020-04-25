В Москве умер 41 пациент с коронавирусом,

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.

Среди умерших - пациенты от 34 до 92 лет. У 34-летнего пациента установлен диагноз "двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом". Также он страдал сахарным диабетом.

Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания, среди которых - гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз. Сахарный диабет был у десяти умерших.

Таким образом, общее число умерших в столице возросло до 366. За последние сутки в Москве выявлено 2957 случаев заражения. Всего зафиксировано почти 37 тысяч случаев COVID-19, при этом 2448 пациентов вылечились. За все время в России зафиксировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5568 человек, умерли 615.